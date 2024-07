Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentara Diana Șoșoaca a provocat un incident in plenul Parlamentului European, joi, fiind data afara din sala dupa ce a perturbat dezbaterile și a fost considerata inadecvata. Incidentul a avut loc in timpul discuțiilor premergatoare votului pentru candidatura Ursulei von der Leyen la un nou…

- Diana Sosoaca a fost escortata afara din plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii privind alegerea Ursulei von der Leyen. „Ați ucis oameni in Romania. Am fost votata de oameni!”, a strigat Șoșoaca. Ea a plecat din sala sub huiduielile celorlalți colegi, in timp ce alții aplaudau ironic. „Diana…

