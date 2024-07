Stiri pe aceeasi tema

- Comportamentul Dianei Șoșoaca din Parlamentul European, de unde a fost data afara, i-a determinat pe reprezentantii unei manastiri sa reacționeze. Manastirea Petru Voda a publicat un comunicat in care spune ca este contrar raționalitatii si nobletei Creștinismului comportamentul lui Șoșoaca. Este de…

- Diana Șoșoaca a facut circ in Parlamentul European in prima ei ședința in calitate de europarlamentar. A urlat, și-a pus botnița și a fluturat icoane, dandu-se creștina. Manastirea Petru Voda considera ca purtarea Dianei Sosoaca este contrara raționalitatii si nobletei Creștinismului.

- Diana Șoșoaca, președintele SOS Romania, a facut o declarație scrisa ca se va purta frumos la Bruxelles. „Imi iau angajamentul de a respecta Codul comportamentului corespunzator al deputaților in Parlamentul European in exercitarea funcțiilor lor”, se arata in documentul public de pe pagina ei de pe…

- Avem, iata, o intorsatura deloc surprinzatoare, dar spectaculoasa. Diana Șoșoaca și scutierul sau mediatic, Luis Lazarus, au fost refuzați cu un vot unanim de partidul Alternativa pentru Germania (AfD). Aceasta decizie reprezinta o lovitura majora pentru cei doi, care risca sa ramana fara o ancora politica…

- Acest 0,4% bate foarte tare la ochi. Partidul SOS, condus de controversata Diana Șoșoaca și jurnalistul Luis Lazarus, a reușit sa treaca pragul electoral cu doar 3,549 de voturi peste necesar, adunand 447,279 de voturi, adica 5.04% din totalul voturilor exprimate. Acest rezultat le asigura locuri in…

- Alegerile europarlamentare 2024 ne dau prilejul unor reflecții amare asupra starii politice din Romania. 10 iunie 2024 va ramane o data semnificativa in istoria recenta a Romaniei și a Uniunii Europene. Ziua in care Diana Șoșoaca și Luis Lazarus au fost confirmați ca membri ai Parlamentului European…

- In peisajul politic actual al Romaniei, s-a conturat o tendința bizara și paradoxala: politicieni și influenceri vocali impotriva Uniunii Europene (UE) se bat cu inverșunare pentru un loc in Parlamentul European. Acești candidați, care iși fac un titlu de glorie din critica vehementa la adresa Bruxelles-ului…

