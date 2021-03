Stiri pe aceeasi tema

- Este una dintre primele tiparituri pe 2021 ale Editurii „Junimea” (sau macar ale seriei in care a aparut: Exit) și aparține unui condeier proteic – Ion Fercu. In 2020 am auzit mai des numele lui, pentru ca a avut parte de un succes rasunator: Academia Romana i-a acordat Premiul „Ion Petrovici” pentru…

- Asociatia Elevilor din Bacau (AEBC) solicita primarului municipiului Bacau sa urgenteze plata burselor din suma disponibila ramasa in urma contului de execuție bugetara aprobat in ședinta de Consiliu Local din 28 ianuarie 2021. “Dupa 10 ani in care elevii Municipiului Bacau nu au primit bursele in baza…

- Așa cum s-a anunțat inca de la mijlocul lunii, prin hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bacau s-au stabilit in județul nostru 10 locații in care vor funcționa centre de vaccinare anti-COVID 19. Acestea sunt: • Municipiul Bacau: Sala Sport Școala nr. 6 Cartier CFR, Sala de Sport…

- Una buna, alta rea pentru Știința Bacau la primul turneu din 2021, desfașurat weekend-ul trecut, la Medgidia, turneu care a marcat reluarea campionatului Diviziei A1 la volei feminin. Vestea buna: studentele au caștigat cu 3-1 (19, 21, -23, 20) jocul de sambata cu Medicina Targu-Mureș. Cea rea: bacauancele…

- N-am scapat nici de pesta porcina, și o alta boala da tarcoale pe langa animalele de la noi. Autoritațile sanitare veterinare anunța existența, la nivel comunitar, a virusului gripei aviare inalt patogene. In aceste condiții, Direcția sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Bacau a dispus…

- Domnul Klaus Iohannis a sustinut vineri,15 ianuarie a.c., la Centrul de vaccinare impotriva COVID-19 din cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, o declaratie de presa menita sa redea romanilor increderea in autoritați. „Tocmai m-am vaccinat. Este o procedura simpla,…

- La acest moment, circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei se desfașoara fara probleme cauzate de starea vremii sau a carosabilului, cu ninsori in majoritatea județelor (Bacau, Vaslui, Botoșani, Suceava, Iași și Neamț). Carosabilul este predominant umed, cu zapada framantata (tratata cu antiderapant),…

- Circa 100 de sindicaliști, afiliați Federației PUBLISIND, au protestat, ieri, 13 ianuarie, in fața Prefecturii, in principal, ca semn de nemulțumire fața de deciziile guvernanților de a ingheța salariile și pensiile. Protestul face parte din acțiunile sindicale inițiate la nivel național de toate sindicatele…