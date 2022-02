Sosirile turiștilor în hotelurile și pensiunile din România au crescut cu aproape 50% Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au crescut in 2021 cu 46,4% comparativ cu anul anterior, pana la 9,276 milioane, cele ale turistilor romani reprezentand 90,9%, iar ale celor straini 9,1%, informeaza Institutul National de Statistica. Referitor la sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (78,4% din total turisti straini), iar dintre acestia 76,8% provin din tarile Uniunii Europene, informeaza un comunicat al Institutului Național de Statistica (INS). Innoptarile inregistrate in structurile de primire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

