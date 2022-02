Stiri pe aceeasi tema

- Paul Surugiu este unul dintre puținii artiști care n-au stare, fiind intr-o continua evoluție, cu o multitudine de planuri și proiecte! El face și televiziune, canta, compune, scoate piese noi, joaca, picteaza, face radio și desigur, scrie. Și totuși mai are și timp liber și face și acte de caritate…

- Din luna decembrie a anului trecut, la Curtea de Arges, Campulung Muscel si Pitesti, cateva echipe formate din jandarmi, politisti, pompieri, profesori si tineri voluntari le ofera trecatorilor, o sara pe saptamana, cate un ceai fierbinte.

- Polițistul care a lovit doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din București, una dintre ele pierzandu-și viața, are 30 de ani și a lucrat in Anglia pana in 2016. El și-a luat permisul de conducere in Romania in 2012 și l-a preschimbat in Anglia, in 2016, potrivit sursazilei.ro.…

- Transport agabaritic pe ruta Sibiu – Pitești – Constanta In perioada 05.01.2022 – 12.01.2022 se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: Sibiu – A1 – Vestem – DN1 – DN7 – Ramnicu Valcea – DN67 – DN64 – Ganeasa – DN65 – Pitesti – DN7 – Gaesti – DN72 – Targoviste – Centura […] Articolul Transport…

- Polițiștii Serviciului rutier au intervenit, in urma cu puțin timp, la un accident in comuna Milcoiu, Drumul național 7, kilometrul 156, la limita cu județul Argeș. Din primele date se pare ca in accident este implicat un autoturism și un tir. Din pacate, șoferul autoturismului a decedat. Acesta era…

- Grupul german Karcher a dat recent drumul productiei in cea de-a doua fabrica din Romania, unde realizeaza aspiratoare ce iau 100% drumul exportului. Investitia in acest proiect a fost de 25 mil. euro, relateaza zf.ro. Compania avea deja pe plan local o fabrica in acelasi oras, la Curtea de Arges. „Am…

- Astfel, o companie romaneasca ce ofera servicii de dezvoltare software, aplicatii mobile sau dezvoltare de algoritmi IA (inteligenta artificiala) recruteaza un IT team lead, oferta salariala fiind de 3.200 de euro pe luna. Compania are birouri in Bucuresti, Galati si Braila, dar job-ul este remote.…

- In ziua de 16 Noiembrie1979 a inceput sa circule in București primul tren de metrou din Romania, atunci cand s-a dat in folosința pentru testari primul tronson al Magistralei 1, intre stațiile “Timpuri Noi” și “Semanatoarea”. Citește și: Autostrada Sibiu – Pitesti: S-a decis cat vor dura proiectarea…