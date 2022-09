Stiri pe aceeasi tema

- Surprizele din ediția 13 a sezonului 10 Chefi la cuțite nu se opresc aici. Sosia lui Gordon Ramsay, britanicul Martin Jordan, și-a facut apariția pe platoul de filmare al show-ului culinar miercuri seara, 28 septembrie 2022.

- In ediția Chefi la cuțite din aceasta seara, care va fi difuzata de Antena 1 de la 20:30, jurații primesc o vizita cu totul speciala! Surpriza de proporții de care au parte Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu este vizita unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați Chefi din lume:…

- Florin Baicu, sosia lui Michael Jackson, locuiește in București și este de profesie artist. Concurentul a jucat mai multe filme alaturi de actori foarte mari. Florin Baicu a pașit in platoul de la Chefi la cuțite pentru a impresiona juriul cu preparatul sau, dar și pentru a face show.

- Nicolae Valentin Bordianu, in varsta de 34 de ani, locuiește in București și este luptator de kickboxing. Concurentul a pașit in platoul de la Chefi la cuțite pentru a-i impresiona pe jurați cu preparatul sau culinar. Valentin Bordianu are o poveste impresionanta de viața, iar concurentul a fost garda…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite il prezinta pe un concurent cu totul special, insa cu o poveste de viața greu de crezut. Acesta i-a șocat de-a dreptul pe jurații emisiunii, atat cu trecutul sau, cat și cu numele sau meseria lui. Cine este Damien și cu ce se ocupa.

- Mufy Haser, in varsta de 29 de ani, este de profesie chef bucatar. Concurentul de la Chefi la Cuțite a lucrat intr-un restaurant libanez, iar mai apoi s-a mutat in Romania, asta dupa ce tatal și fratele sau au propriul restaurant libanez, de ani buni, la noi in țara. Mufy Haser are o poveste impresionanta,…

- Sezonul 10 Chefi la cuțite, care va debuta pe 4 septembrie la Antena 1, aduce o mulțime de invitați surprinzatori. Cea mai mare surpriza de care au parte Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu in noul sezon al show-ului culinar este vizita unuia dintre cei mai cunoscuți și apreciați…

- O ceremonie dedicata sportivilor romani care au obtinut recent performante la mai multe competitii internationale a fost organizata, astazi, la Palatul Victoria. La ceremonie a participat si premierul Nicolae Ciuca, dar si Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. In momentul…