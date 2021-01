Alex Bodi are o sosie. Mulți spun despre cantarețul de muzica populara Marian Vijoi ca el și afaceristul din Mediaș ar putea fi frați. In plus, au și aceeași placere, Bianca Dragușanu, despre care interpretul a spus ca ar vrea sa o scoata la cafea. Marian Vijoiu, Alex Bodi din folclor. Sosia afaceristului o apreciaza […] The post Sosia lui Alex Bodi e senzaționala. Cum arata cantarețul din Romania care ii seamana leit appeared first on IMPACT .