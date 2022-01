Sosesc primele vaccinuri anti-COVID-19 pentru copiii între 5 și 11 ani Sosesc primele vaccinuri anti-COVID-19 pentru copiii intre 5 și 11 ani Foto: facebook/Ro Vaccinare. Saptamâna viitoare sunt așteptate în România primele vaccinuri anti-COVID-19 pentru copiii cu vârste între 5 și 11 ani. Este vorba de un lot de 114.000 de doze pediatrice, care conține o treime din cantitatea de ser folosita pentru adulți și adolescenți. Vaccinarea celor mici va începe din 26 ianuarie. Programarile pe platforma online se pot face deja la peste 200 de centre disponibile la nivel național. Si medicii… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

