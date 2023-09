Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Antony Blinken a anunțat ca Statele Unite ale Americii vor trimite avioane de lupta F-16 pentru a consolida misiunile de poliție aeriana in Romania, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat.

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a avut joi, 7 septembrie, la MApN, o intrevedere cu ambasadoarea SUA in Romania, ES Kathleen Kavalec. Agenda intalnirii a inclus subiecte referitoare la situația de securitate din regiune, precum și aspecte privind cooperarea bilaterala in domeniul apararii,…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat luni cu ministrul roman de Externe, Luminita Odobescu, a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller. Convorbirea vine dupa ce Rusia a atacat porturi ucrainene la Dunare aflate in imediata vecinatate a Romaniei. Ministrul…

- Bogdan Ivan, ministrul Inovarii și Digitalizarii, s-a intalnit ieri cu ambasadoarea Statelor Unite. Cu acest prilej i-a oferit in dar „puțin din inima județului Bistrița-Nasaud: o ie lucrata manual pe Valea Someșului”. „Am avut bucuria de a ma intalni astazi cu Excelența Sa, doamna Kathleen Kavalec,…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut ieri, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, doamna Kathleen Kavalec. Prim-ministrul Romaniei a subliniat importanța consolidarii Parteneriatului Strategic cu SUA, prin proiecte economice concrete și investiții directe…

