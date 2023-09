Romania este ruta principala de export pentru cerealele ucrainene. Vorbim de aproape 25 de milioane de tone care au trecut prin țara noastra, a spus Klaus Iohannis. ”Romania ofera o ruta principala de export pentru cerealele ucrainene, de cand a inceput razboiul au trecut pe la noi aproape 25 de milioane de tone, au fost […] The post Soselele din Romania, deteriorate de TIR-urile cu cereale ucrainene. Ce are de gand sa faca Ministerul Transporturilor first appeared on Ziarul National .