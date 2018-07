Stiri pe aceeasi tema

- In plin sezon turistic, oaspetii celui mai important loc de agrement din imprejurimile Hunedoarei, Lacul Cincis, sunt alungati din cauza nenumaratelor gropi si a denivelarilor de pe soseaua care leaga zona turistica de municipiul Hunedoara.

- A trecut un an de la inceperea proiectului „Transvalcan”, de constructie a uneia dintre cele mai spectaculoase sosele montane din tara. Drumul judetean 664 leaga judetele Hunedoara si Gorj prin Pasul Valcan, insa asfaltarea lui s-a oprit pe munte, la granita celor doua judete.

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: PEȘTIȘU MARE DATA: 24.04.2018 INTERVAL ORAR: 09:30 – 12:00. STRAZI AFECTATE: Șoseaua principala Hunedoara – Deva( de la intersecție str. Drumul Nandrului spre Deva). MOTIVUL: Eliminare avarie Peștișu -Mare…

- Combinatul siderurgic din Hunedoara isi modernizeaza instalatia de desprafuire a Otelariei Electrice 2. In acest timp norii de praf se ridica deseori deasupra orasului, iar localnicii s-au plans de poluare.

- Echipa secunda a Universitații Craiova nu a contabilizat nici un punct din deplasarea de vineri, de la Hunedoara. „Satelitul“ a pierdut cu 2-0 intalnirea cu Cetate Deva, din etapa a 22-a din Liga a III-a, seria 4. Golurile gazdelor au ...

- La data de 12 aprilie a.c., in jurul orei 08.30, politistii din Teius, in timp ce actionau pe DN 1, l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere retinut. Fata de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Transalpina este cea mai spectaculoasa, mai frumoasa si mai inalta sosea din Romania, ajungand in Pasul Urdelor la o altitudine de 2145 m. Supranumita si Drumul Regelui, Transalpina este soseaua care ne poarta printre nori de aproape 2000 de ani, strabatand 5 judete: Alba, Sibiu, Hunedoara, Valcea si…

