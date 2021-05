Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt a deschis un dosar penal care vizeaza poluarea paraului Bicaz cu amoniac, produsa in interiorul Fabricii de ciment de la Tasca. Inspectorul sef al IPJ Neamt, comisarul sef Mihai Osoianu, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa organizata la sediul…

- Peste 17.000 de locuri libere pentru inscrierea la vaccinare contra COVID-19, toate cu serul AstraZeneca erau disponibile miercuri la pranz, potrivit datelor de pe platforma de vaccinare. Cele mai multe dintre ele, peste jumatate – 8.600 erau in județul Timiș. in București nu exista niciun loc liber,…

- Incidența cazurilor de infectari cu coronavirus este in creștere in municipiul Piatra-Neamț și a ajuns astazi, 26 martie, pana la valoarea de 2,88 la mie. Sunt confirmate 324 de persoane, in ultimele doua saptamani. In municipiul Roman rata coboara ușor pana la 4,28 la mie (fața de 4,38 ieri), fiind…

- Artera rutiera care leaga stațiunea Mamaia de Gara Constanța va fi modernizata. Este vorba despre o lucrare care acopera doua bulevarde ale orașului Constanța pe o distanța de aproape șase kilometri. Autoritațile locale au anunțat ca dau startul lucrarilor pe artera care leaga stațiunea Mamaia…

- Circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei se desfașoara normal, fara evenimente cauzate de starea vremii sau a carosabilului. Ninge in județele Suceava, Neamț (Calugareni, Potoci, Bicaz), Botoșani (Varfu Campului) și Bacau (Ghimeș), in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.