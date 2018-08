Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO! Drum surpat in Argeș! Traficul rutier este oprit pe DN73D, pe raza comunele Miorele – Boteni, unde din cauza apei infiltrate in terasamentul drumului, covorul asfaltic s-a crapat și s-a denivelat pe circa 100 m. S-au format gropi in carosabil cu o adancime de 40-50 cm, iar in unele zone de 1…

- F. T. In perioada 1 – 30 iunie a.c., reprezentanti ai directiilor silvice, impreuna cu politisti si jandarmi, au organizat mai multe acțiuni și controale in fondul forestier si in locuri de depozitare sau comercializare a materialului lemnos. In acest context, au fost efectuate controale la societati…

- Traficul rutier pe DN 2F, intre Bacau si Vaslui este oprit, sambata, in zona localitatii bacauane Plopana, dupa ce o pasarela a fost acoperita de ape, din cauza precipitatiilor abundente din ultima perioada.

- Traficul rutier pe Drumul National 21 A, intre Baraganu (Braila) si Tandarei (Ialomita), se inchide incepand de luni pentru lucrari de reparatii, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- O ursoaica a fost filmata în trafic la Baile Tușnad, în timp ce își cara în gura un pui. Șoferii care tranzitau prin zona s-au oprit și i-au permis ursoaicei sa își ia puiul în gura și sa îl ajute sa traverseze strada…