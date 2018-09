Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea are menirea de a aduce in fața iubitorilor și cumparatorilor de antichitați obiecte de valoare acoperite de patina vremii. The post Targ de antichitati intr-o localitate timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- 3 din 5 nou-nascuți nu sunt alaptați la san, in prima ora de viața, deși alaptarea la san in prima ora dupa naștere este esențiala pentru salvarea vieții nou-nascuților. Sancțiuni dure pentru cei care impiedica alaptarea in public; Proiectul de lege, adoptat de Senat Ce spun cititorii Libertatea despre…

- Pentru cele 1000 de pachete au fost alocati 208.330 lei (fara TVA). Actiunea face parte dintr-un proiect amplu, derulat pe o perioada de 36 luni si avand un buget de 6,4 milioane de lei. El este implementat impreuna cu Scoala Gimnaziala nr. 1 Balteni, (judetul Vaslui), Scoala „Mihai Eminescu" Lipova…

- Echipa Naționala Montana, constituita la nivelul structurilor montane ale Jandarmeriei Romane, va desfașura o misiune constand in parcurgerea pe jos a crestelor Carpaților, intre localitațile Soveja din județul Vrancea și Slanic Moldova, județul Bacau. Acțiunea are loc cu ocazia sarbatoririi…

- SOS Satele Copiilor Romania achiziționeaza 4 apartamente cu 4 camere in municipiul Bacau, conform procedurii proprii de achiziție. Documentele de achiziție pot fi descarcate de la adresa www.sos-satelecopiilor.ro/noutati. Articolul SOS Satele... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a desfașurat in perioada 7-13 iunie 2018 o noua campanie de investigatii arheologice in orașul Tirgu Ocna, jud. Bacau. Actiunea a urmarit cautarea și descoperirea mormintelor detinutilor politici morți in penitenciarul…

- Patria Bank si Patria Credit IFN au lansat impreuna cu Asociatia Administratorilor de Piete din Romania (AAPR) un proiect pilot prin care cele doua institutii financiare vor oferi consultanta si servicii bancare direct in pietele centrale din Bacau,...