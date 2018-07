SOS! Măsuri de protecţie la tentativele de clonare a cardurilor (II ) Clonarea cardurilor a devenit un sport national, dar in acelasi timp si un ”produs” cu valente la export. Sunt rare situatiile cand, in Europa, dar si pe alte continente, o ancheta a politiei in cazul comiterii unor infractiuni informatice, sa nu scoata la iveala si numele unui roman si nu intr-un rol marginal. Asupra clonarilor de carduri si sustragerea ilegala de bani, bancile pastreaza o anumita discretie, de inteles, avand in vedere consecintele acestor fapte, ce pot genera costuri uriase privind credibilitatea in randul clientilor. La ora actuala, avand in vedere extinderea fenomenului infractional,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

