Stiri pe aceeasi tema

- Ieri dimineata, in urma unei noi vizite la stadionul “Ilie Oana”, reprezentantii Jandarmeriei au dat “verde” pentru obtinerea Certificatului de Securitate si, implicit, pentru obtinerea omologarii arenei ploiestene in vederea gazduirii meciurilor oficiale ale echipei Petrolul. In prezenta directorului…

- Petrolul a promovat in Liga a 2-a, insa nu va putea juca meciurile de acasa pe arena "Ilie Oana", stadionul obișnuit pe care și-a desfașurat meciurile. Jandarmeria și Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Direcția de Sanatate Publica sunt instituțiile care considera ca arena nu indeplinește condițiile…

- "Avem doua sanse pentru campionatul European 2020. Avem aceasta Liga a Natiunilor care incepe in septembrie, o competitie noua pe agenda UEFA in sensul in care meciurile amicale au devenit meciuri oficiale si cele mai bune patru echipe se califica direct la Campionatul European. La finalul campaniei,…

- "Federatia Romana de Fotbal a informat forul continental despre locul de disputare al partidei cu Lituania, ultima pe teren propriu din noua competitie UEFA, care va debuta in aceasta toamna. Jocul programat pe 17 noiembrie, cu incepere de la ora 21,45, va avea loc la Ploiesti", se arata pe site-ul…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa meciul de pe teren propriu cu Lituania, programat la 17 noiembrie (ora 21,45) in Liga Natiunilor, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, anunta, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul oficial. "Federatia Romana de Fotbal a informat forul continental despre…

- Dupa partida castigata in Austria contra reprezentativei Chile, echipa nationala a Romaniei va sustine, in aceasta seara un nou test, contra reprezentativei Finlandei, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti . Meciul vrea sa fie un ultim test pentru tricolori inaintea debutului in Liga Natiunilor, unde…

- ROMANIA-CHILE LIVE VIDEO PRO TV. Chile a ratat calificarea la CM 2018, astfel ca din turneul pe care il intreprinde in Europa lipsesc numele grele, precum Alexis Sanchez (Manchester United), Arturo Vidal (Bayern Munchen), Mauricio Isla (Fenerbahce), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen), Claudio Bravo…

- Marian Dima Dupa cum se stie, Naționala Romaniei face parte din Divizia C a Ligii Națiunilor. Tricolorii vor evolua in grupa 4, alaturi de Lituania, Muntenegru și Serbia, iar primul meci il va juca pe teren propriu cu reprezentativa din Muntenegru. Sunt sanse mari ca acest joc, programat pe 7 septembrie,…