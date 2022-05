S.O.S. exportul ucrainean de cereale

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut miercuri Rusiei sa permita exporturile de cereale ucrainene, iar Occidentului sa deschida accesul ingrasamintelor rusesti pe pietele mondiale pentru a se putea combate eficient criza alimentara globala, transmite AFP.

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock a acuzat Rusia ca folosește blocada exporturilor de cereale din Ucraina ca arma de razboi. „Prin blocarea porturilor ucrainene, distrugerea silozurilor, drumurilor și cailor ferate și in special campurile fermierilor, Rusia a inceput un razboi pentru a bloca…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a desființat retorica Rusiei referitoare la așa-numita „operațiune speciala” a armatei ruse in Ucraina și a precizat ca, in acest caz, este vorba despre „o invazie”. Declarația a fost facuta de șeful ONU in cadrul unei discuții avute la Moscova cu ministrul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este posibil ca Romania sa doneze Ucrainei armament si avioanele MiG-21 LancerR tinute la sol. Presedintele Camerei Deputatilor spune ca o astfel de decizie depinde de evolutia situatiei din tara vecina aflata in razboi. „Haideti sa fim corecti: avem o…

- Secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, a anuntat luni ca, saptamana aceasta, se va intalni cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in Turcia, pentru a contribui la crearea unui „grup de contact umanitar” care sa reuneasca Ucraina si Rusia, noteaza AFP. Intr-o…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut incetarea „razboiului absurd” inceput de Rusia in urma cu o luna, avertizand ca acest conflict „nu duce nicaieri” și ca poporul ucrainean „rezista”. „Continuarea razboiului in Ucraina este inacceptabila din punct de vedere moral și fara sens din punct…

- ONU a deblocat 20 de milioane de dolari (17,9 milioane de euro) pentru ajutor imediat, a anunțat secretarul general al organizației, Antonio Guterres, citat de Deutsche Welle. Antonio Guterres a declarat ca ONU iși intensifica operațiunile umanitare in Ucraina. Secretarul general al ONU a vorbit cu…