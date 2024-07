Stiri pe aceeasi tema

- Sosul tzatziki este o emblema a bucatariei grecesti, foarte apreciat, atat de catre greci, cat si de oricine altcineva care descopera acest sos. Este delicios, aromat si racoros si se poate servi ca aperitiv sau ca sos pentru carnea preparata la gratar. Se potriveste foarte bine cu carnea de miel sau…

- Exista o multitudine de metode de preparare, insa secretele bunicuțelor iscusite sunt intotdeauna cele mai bune sfaturi pe care le poți folosi pentru un gust perfect. Iata cum sa prepari castraveți de vara in saramura chiar la tine acasa!

- Chef Richard Abou Zaki este o adevarata enciclopedie de rețete și iși merita din plin steaua Michelin pe care o deține. Al cincilea battle l-a caștigat, in mod surprinzator, cu o rețeta extrem de simpla, dar gustoasa.

- Dulciurile sunt iubite de toata lumea, mai ales daca sunt pregatite in casa cu multa dragoste și dedicare. Tarta cu smochine se gatește simplu și nu are nevoie de multa dedicare, iar rezultatul final va fi unul foarte gustos și vei reuși sa-i impresionezi pe cei din jur.

- Nelipsita de pe mesele romanilor in perioada Paștelui, pasca este, alaturi de cozonac, desertul cu care asociem marea sarbatoare și care ne umple casa de miresme. Se intampla insa, din pacate, ca in unele situații, in ciuda efortului depus de gospodine, preparatul sa iasa fie prea uscat, fie necopt.

- Daca iubești urzicile, insa nu mai ai idee cum sa le gatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noivenim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru supa crema de urzici. Este un preparat perfect pentru acest sezon. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru aceasta mancare…

- Analistul financiar Iancu Guda a realizat un calcul despre cum putem economisi foarte mulți bani, renunțand la a mai cumpara tigari si apa plata. S-ar economisi 250.000 de euro din cheltuielile cu tigarile si apa plata. ”Pentru ca, sa știți un pachet de țigari pe zi inseamna cam 124 de mii de euro…

- Pentru cei care respecta Postul Mare sau nu folosesc deloc produse din carne, va oferim o rețeta de parjoale de post. Astfel de cotlete de orez cu legume pot fi consumate la pranz, la cina, cu sau fara garnitura. Ingrediente Orez cu bob rotund – 150 g de crupe sau 400 g de orez fiert.Morcovi – un morcov…