- Miliardarul George Soros a avertizat ca Uniunea Europeana ar putea sa se divizeze in contextul pandemiei de coronavirus, daca blocul comunitar nu va emite obligatiuni perpetue pentru a ajuta statele membre cu probleme, precum Italia, transmite Reuters.George Soros a subliniat ca pagubele provocate de…

- Jurnalistul Costi Rogozanu și un profesor de economie la o universitate din Marea Britanie, Daniela Gabor, lanseaza o critica dura in ziarul The Guardian la adresa modului in care sunt tratați muncitorii sezonieri care pleaca in aceste zile in Germania, Italia sau Marea Britanie.“In multe feluri, taietorii…

- Romania se afla in a 45-a zi de la primul caz de infectare confirmata cu noul coronavirus, insa dupa cazurile confirmate oficial graficul infectarilor din țara noastra e mai degraba pe la jumatate fața de marile state din vestul Europei in același punct. Un fenomen strans legat și de numarul de teste…

- Fostul jurnalist Emil Hurezeanu crede ca Uniunea Europeana nu se afla in cea mai mare criza a sa in timpul pandemiei de coronavirus, ci este pandita de pericole mai mari. Unul dintre acestea este legat de criza societala, in care, sute de mii de romani din Germania ar putea fi nevoiți sa se intoarca…

- In acest context, numeroase state si-au inchis frontierele sau urmeaza sa ia aceasta decizie in viitorul apropiat. Tarile lumii isi inchid frontierele, pentru a impiedica raspandirea COVID-19, iar starea de urgenta este deja in vigoare in zeci de state. De altfel, posibilitatea de a restrictiona calatoriile…