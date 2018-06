Soros avertizeaza ca Italia a devenit cea mai mare problema a Europei: Au nevoie de ajutor, nu de lectii

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute Italia si nu sa-i dea lectii, caci o astfel de situatie risca sa aduca mai tarziu o victorie si mai importanta populistilor in peninsula, a apreciat duminica miliardarul american George Soros, citat de AFP. Luand in considerare ca noul guvern italian…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca Donald Trump nu este un prieten de nadejde si ca actioneaza cu imprevizibil. Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia…

- Nestle a incheiat un acord cu Starbucks Corp, cel mai mare lant de cafenele din lume, pentru a vinde produsele companiei in intreaga lume. Nestle, cel mai mare grup alimentar din lume, a anuntat, luni, ca Starbucks va primi o plata in avans de 7,15 miliarde de dolari in numerar pentru o licenta…

- In contextul in care democratia este tot mai fragilizata in Europa, de regimuri iliberale care si-ar dori ca magistratii sa nu mai fie independenti politic, Klaus Iohannis este un exemplu pozitiv, pentru ca nu isi lasa tara din maini. O spune chiar presedintele Frantei, Emmanuel Macron. In…

- Ungaria a putea adopta in luna mai o lege prin care toate organizatiile neguvernamentale care sustin drepturile imigrantilor sau care reprezinta "o amenintare la adresa securitatii nationale" vor fi interzise, a declarat luni un purtator de cuvant al partidului Fidesz, care a castigat alegerile parlamentare.…

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Romania are cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana, un hectar fiind vandut, in medie, cu putin sub 2.000 de euro, incomparabil mai putin decat valoreaza hectarul in Olanda, putin peste 60.000 de euro. Olanda a avut in anul 2016 cel mai ridicat pret din Uniunea Europeana la achizitionarea…

- Europarlamentarul Ana Gomes o taxeaza dur pe Viorica Dancila, pe care o numeste "premierul de paie" al lui Liviu Dragnea, cel care conduce din umbra Romania. Eurodeputata socialista Ana Gomes ii da, astfel o noua replica fostei sale colege din Parlamentul European, care a acuzat-o ca ar avea…