- Guvernul ungar își menție opoziția fața de condiționarea accesului la banii europeni de standardele democratice, blocând bugetul UE și planul de relansare economica prin veto, a precizat joi purtatorul de cuvânt al premierului Viktor Orban. Gergely Gulyas a mai spus într-o…

- Fronda bugetara europeana a Poloniei și Ungariei, secondate de acum și de Slovenia, nu a fost soluționata la videoconferința de joi seara a șefilor de stat și de guvern ai țarilor membre ale Uniunii Europene. Corespondenții de presa transmit din Bruxelles ca au loc in continuare negocieri intense intre…

- Polonia și Ungaria continua sa se situeze in prim-planul frondei fața de condiționarea finanțarilor europene de respectarea statului de drept. Nu sunt insa singurii opozanți fața de bugetul multianual european și condiții incluse in el. Poziții nuanțate au și alte state membre ale Uniunii. Or, in fața…

- Uniunea Europeana studiaza "soluții practice" pentru a regla disputa cu Ungaria, Polonia și Slovenia, care blocheaza planul european de relansare, dar va "avansa" fara ele daca nu se gasește o soluție, a avertizat miercuri secretarul francez de stat pentru Afaceri Europene, citat…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), fostul premier liberal polonez și președinte al Consiliului European Donald Tusk, a cerut luni excluderea din acest partid a formatiunii Fidesz, condusa de premierul ungar Viktor Orban. Declarația lui Tusk vine dupa ce Ungaria a blocat prin veto, alaturi…

- Budapesta și Varșovia au semnalat luni ca sunt gata sa se opuna prin veto bugetului UE și planului comunitar de resuscitare economica din cauza propunerii de condiționare a fondurilor de respectarea statului de drept, scrie Reuters. Ambele state se afla in conflict cu Comisia Europeana, din cauza unor…

- Surse apropiate de administrația de la Budapesta au relatat, vineri, despre alegatiile de “fraudare” a alegerilor prezidentiale din SUA vehiculate de Donald Trump, un “prieten al Ungariei”, dupa cum a afirmat premierul ungar Viktor Orban, relateaza AFP. “Tensiune enorma in America dupa numeroase indicii…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 EVRIKA "Cit cheltuiti pentru aprovizionare?" - intreaba cu aplomb reporterul TV. "2000 lei" raspunde cetateanul "Si cit cistigati?" - revine reporterul cu schepsis. "1980 lei" - raspunde la fel de calm cetateanul cind astfel intrarea ferma…