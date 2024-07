SOROCA - 525 DE ANI DE LA ATESTARE.

Stiri pe aceeasi tema

- O eleva de la Colegiul ”Emil Negruțiu” din Turda a demonstrat ca totul este posibil, cu condiția sa-ți dorești cu adevarat! Venita in clasa a IX-a la colegiul turdean, de la Chișinau, fiind vorbitoare de limba rusa (!), Arina Belocamenschi a demonstrat ca totul se poate, daca vrei cu adevarat. A invațat…

- Un grup de 57 de profesori de limba romana din UTA Gagauzia, raionul Taraclia și municipiul Balți, vor participa la cursuri de perfecționare a limbii romane, care se vor desfașura in Romania. Cursurile de formare profesionala sunt organizate la inițiativa Ministerului Educației și Cercetarii (MEC) și…

- Pe parcursul lunii mai, geniștii Armatei Naționale au executat 17 misiuni de deminare, in urma carora au fost depistate și neutralizate 26 de obiecte explozive. Astfel, luna precedenta, geniștii militari au fost solicitați in Chișinau, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi, Rezina, Hincești, Ialoveni, Calarași,…

- Un tirg al producatorilor locali a avut loc duminica, intr-un parc din cartierul Sculeni din Chisinau. In corturi si la tarabele amenajate, comerciantii au vindut fructe, legume, produse de panificatie si alte bunatati. "Baba Neagra", un desert popular la nordul Republicii Moldova, s-a vindut ca piinea…

- Astazi, 15 mai, a inceput Testarea naționala pentru elevii claselor a IV-a, o etapa cruciala in parcursul lor educațional, noteaza Noi.md. Incepind cu proba orala la limba (și l-ra) de stat pentru elevii din clasele alolingve, un numar total de 2039 de copii din municipiul Chișinau iși vor demonstra…

- Forfota in cimitirele din Soroca. In preajma Paștelui Blajinilor, cetațenii au inceput sa faca curațenie la mormintele raposaților. Unii matura, rup iarba, vopsesc gardul, iar alții toarna beton și pun gresie. „Pregatim ca sa fie frumos, precum la Moscova sau ca in cimitirele din Chișinau”, a declarat…

- 71 de elevi au fost premiați in cadrul Olimpiadei Republicane la Limbile straine: Limba franceza și Limba spaniola. Competiția s-a desfașurat in perioada 12-14 aprilie, la Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” din Chișinau și a intrunit 201 elevi din intreaga țara, anunța reprezentanții Ministerului…