- Cazul 2 Mai, in varianta clujeana: In procesul unui tanar din Gherla care a omorat 2 oameni anul trecut, conducand drogat, sentința data in luna aprilie de judecatorii de la Dej a fost schimbata de Curtea de Apel

- Magistrații au stabilit pedeapsa pentru Fratele Cristinei Pucean! Barbatul, acuzat de mai multe fapte, va petrece peste un deceniu in spatele gratiilor. Care sunt acuzațiile care i se aduc lui Florin Pucean.

- Sociologul Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, a fost condamnat definitiv vineri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si opt luni inchisoare cu suspendare, dupa ce a refuzat sa-i fie prelevate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei in sange, in urma unui control efectuat…

- Pe numele unui tanar de 25 de ani Tribunalul Constanta a emis un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani de inchisoare. Magistratii au stabilit ca acesta a aplicat lovituri cauzatoare de moarte unei alte persoane. Acesta a fost incarcerat, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Constanta…

- Tanarul de 19 ani din Petrosani care s-a urcat baut la volan in decembrie 2022 si a lovit cu masina sase copii, pe trecerea de pietoni, iar unul dintre ei a murit a fost condamnat la 13 ani si 10 luni de inchisoare. Magistrații au luat in calcul faptul ca tanarul ca era baut, ca […]

- Magistrații din Franța au respins definitiv solicitarea autoritaților romane de a-l extrada pe Paul Philippe al Romaniei, condamnat definitiv, in decembrie 2020, la trei ani și patru luni de inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu,…

- Curtea de Apel Cluj a admis in principiu judecarea contestatiei in anulare a lui Catalin Chereches. Daca aceasta, dupa judecare, va fi acceptata de instanta, fostul edil va fi judecat in stare de libertate, din nou. Primarul fugar returnat de Justitie, in tara, contesta condamnarea de cinci ani de inchisoare,…

