- La Arestul Central a fost trimisa o ambulanta deoarece Sorina Pintea nu-si mai simtea partea dreapta a corpului.Medicii au efectuat mai multe investigații medicale printre care și un EKG. Conducerea Arestului va stabili daca Sorina Pintea va fi mutata la un spital.Avocații Sorinei Pintea au facut o…

- Procurorii DNA spun, in referatul cu propunerea de arestare preventiva, ca Sorinei Pintea a discutat in biroul ei despre mita si știa ce se afla in punga. DNA spune ca Sorina Pintea a dat dovada de...

- Medicii au comentat pe retelele de socializare imediat dupa ce au aflat ca Sorina Pintea ar fi fost prinsa in flagrant cand primea bani pentru un contract de achizitii a unor echipamente medicale necesare pentru combaterea noului coronavirus. „Aoleu, pai cum asa? I-o fi facut-o vreun pacient sub acoperire?“,…

- In mai 2019, pe vremea cand se ocupa de destinele Sanatații, Sorina Pintea declara ca „suntem un popor de infractori”, referitor la faptul ca este impamantenita de pe vremea comuniștilor șpaga la doctor. La mai puțin de un an, Pintea este audiata intr-un dosar de achiziții la Spitalul Județean Baia…