Sorina Pintea: Voi promova scutirea de taxa clawback la medicamentele sub 15 sau 20 de lei

- Asociația Producatorilor de Medicamente Generice (APMGR) și Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) cer Ministerului Sanatatii și Ministerului Finanțelor Publice masuri imediate pentru reducerea impactului catastrofal pe care taxa clawback il are asupra disponibilitații…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania anunta ca medicamentele sub 25 de lei ar putea disparea de pe piata in 2019, din cauza cresterii la 30% a taxei clawback in trimestrul IV din 2018. “Prognozele arata ca taxa clawback va ajunge in trimestrul IV din 2018 la 30% din cifra…

- Prognozele arata ca taxa clawback va ajunge in trimestrul IV la 30%, iar in aceste conditii toate medicamentele care costa sub 25 lei nu vor mai putea fi fabricate in tara, arata un comunicat al PRIMER – Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania. Cei 8 milioane de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca se lucreaza la lista de medicamente de interes strategic, care va fi realizata dupa mai multe criterii. "(...) Lucram acum la lista de medicamente de interes strategic, mai exact acele medicamente necesare pentru asigurarea starii de sanatate…

- "In aceasta dupa-amiaza, alte 2.500 de fiole de imunoglobulina au intrat in depozitul Companiei Nationale UNIFARM si urmeaza a fi distribuite catre unitatile sanitare, in functie de solicitarile acestora. In luna mai vor fi aduse inca 12.000 doze de imunoglobulina, dintre care 9.000 prin Mecanismul…

- Dupa ce instalarea primului guvern nu a fost chiar atat de lina si rapida, termenul a fost mutat la 1 martie 2017. Si de atunci a tot suferit amanari, cea mai recenta promisiune expirand la 1 aprilie. Nu a fost o surpriza pentru nimeni incalcarea unei promisiuni electorale, insa masura este cuprinsa…

- Ministerul Sanatatii lucreaza la o lista a medicamentelor strategice, care urmeaza sa respecte anumite criterii, potrivit ministrului Sorina Pintea, care a declarat, intr-o emisiune TV, ca documentul este analizat deja de specialisti. De altfel, cea mai grava problema a bolnavului roman este lipsa medicamentelor…

- "Sunt 70 de state care au achiesat la sistemul acesta de mecanism si care cauta solutii. Probabil ne vor oferi si solutii. Statele Unite au spus ca au o solutie, dar, repet, le centralizam si vedem", a afirmat Pintea, dupa o intalnire cu reprezentantii celor cinci mari producatori de imunoglobulina…