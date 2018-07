Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, vineri seara, ca statul roman ar fi trebuit sa depuna mai multe eforturi pentru a deveni membru Eurotransplant, dar și sa reorganizeze, pana acum, Agenția Naționala de Transplant, unde au fost semnalate probleme privind transparența, informeaza Mediafax.„Poate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a semnat ordinul de numire a doctorului Alexandra Anca Muresan în functia de director executiv al Agentiei Nationale de Transplant, informeaza miercuri MS.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a numit-o, miercuri, pe Alexandra Anca Muresan in functia de director executiv al Agentiei Nationale de Transplant (ANT), anunta Ministerul Sanatatii.“Se impune restructurarea Agenției Naționale de Transplant, pentru buna funcționare și transparentizare…

- S-a trezit in fiecare zi recunoscator pentru zilele pe care le mai are, a luptat, a protestat cu aparatul de oxigen langa el, pentru a-si apara dreptul la viata, iar in cele din urma s-a stins din viața, luni seara, la Institutul Marius Nasta din Capitala.. Totul dupa ce a strans 200.000 de euro.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, recunoaste ca statul roman nu a facut tot ce trebuia in cazul tanarului din Brasov, care a murit insa avea nevoie de un transplant pulmonar, precizand ca pe lista de asteptare sunt alti 31 de pacienti.

- ''Romania are un acord, un protocol valabil cu Eurotransplant. Romania chiar a cedat un plaman Eurotransplant, pentru ca nu era compatibil cu pacientii inscrisi pe listele din Romania. Avem un ordin care spune ca pacientii care nu pot fi transplantati in Romania din cauza multiplelor complicatii…

- Stocurile de vaccinuri "sunt la limita" Ministrul Sanatații, Sorina Pintea (stanga). Foto: Arhiva RRA. În România, stocurile de vaccinuri sunt la limita, dar în urmatoarele doua saptamâni vor sosi noile livrari, a anuntat, astazi, ministrul sanatatii, Sorina Pintea. Ea…