Sorina Pintea: Spitalul regional din Craiova se va face; Va avea 821 de paturi

- UPDATE: Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, prezent la Craiova, a declarat cu privire la ca ministerul „se delimiteaza de orice actiune de acest tip, legata de vaccinare“. Asociația „Pro Decizii Informate”, care a tiparit și distribuit pliante anti-vaccinare in cutiile poștale, este ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat, sambata, in cadrul unei intalniri la Prefectura Alba cu managerii spitalelor din județ, ca ministerul le va asigura finantare, insa numai pentru achizitia de aparatura medicala. „Am discutat despre posibile finantari, nu posibile, despre certe finantari…

- Cazul asistentei de la Spitalul din Targoviste, care a fost filmata in timp ce bruscheaza un bebelul paralizat, a intrat si in atentia ministrului Sanatatii, Sorina Pintea. Oficialul a spus ca asistenta nu iubeste oamenii si ca nu spera ca astfel de scene nu mai au loc si in alte spitale din Romania.

- Ministrul Sanatații promite din nou spital regional la Timișoara. Nu se știe insa cand ar putea fi acesta construit. Spitalul de la Iași, aflat, conform declarațiilor oficiale, in faza avansata de pregatire, va fi gata doar la finele anului 2023. The post Vom avea spital regional la Timișoara. Dupa…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat sambata, la Zalau, ca spera ca pana la sfarsitul anului 2019 sa inceapa constructia a cel putin doua dintre cele trei spitale regionale - Iasi, Cluj, Craiova -, precizand ca exista finantare asigurata (news.ro). "Eu cred, sper, ca la sfarsitul…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, afirma ca nimeni nu risca sa nu finalizeze la timp spitalele regionale de urgenta de la Iasi, Cluj si Craiova, precizand ca orice intarziere in derularea lucrarilor inseamna penalitati (news.ro).Sorina Pintea a participat, vineri, la Iasi, la o sedinta de…