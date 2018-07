Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei spitale regionale de urgenta din Iasi, Cluj si Craiova sunt indentificate ca prioritati in strategia nationala de sanatate, a declarat, vineri, Simon Barnes, director in cadrul Bancii Europene de Investitii (BEI), la o conferinta sustinuta la Iasi. Aflat la Iasi pentru a lua parte la…

- Directorul Servicii consiliere din cadrul Bancii Europene pentru Investitii (BEI), Simon Barnes, sustine ca spitalele regionale de la IasI, Cluj si Craiova vor avea aparatura de ultima generatie si vor trata cazuri medicale complexe. El a precizat ca reprezentantii BEI vor acorda tot sprijinul pentru…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii si Cristian Grasu, secretar de stat s-au aflat astazi, la Iasi, la prezentarea modelului arhitectural al spitalului regional care va fi construit aici. Spitalul din Iasi va avea o suprafata de aproximativ 120.000 mp...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, afirma ca nimeni nu risca sa nu finalizeze la timp spitalele regionale de urgenta de la Iasi, Cluj si Craiova, precizand ca orice intarziere in derularea lucrarilor inseamna penalitati (news.ro).Sorina Pintea a participat, vineri, la Iasi, la o sedinta de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, se va afla, vineri, alaturi de secretarul de stat Cristian Grasu, la Iasi, unde, impreuna cu reprezentanti ai Bancii Europene de Investitii si ai autoritatilor locale va discuta despre constructia Spitalului Regional de Urgenta.

- “€Sorina Pintea, ministrul Sanatații s-a intalnit in aceasta dimineata, la Luxemburg, cu reprezentantii Bancii Europene de Investiții. Oficialul roman a discutat cu echipa tehnica si conducerea BEI despre stadiul procedurilor tehnice necesare demararii construcției spitalelor regionale din Iași, Cluj…

- Studiul de fezabilitate aferent Spitalului Regional de Urgenta (SRU) a fost finalizat. Primaria Iasi a anuntat ca proiectul va fi prezentat saptamana viitoare, pe 21 iunie, la Bucuresti, in cadrul unui eveniment la care va participa atat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, cat si primarul Iasului, Mihai…

