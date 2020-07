Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea scapa de control judiciar in dosarul de coruptie. Decizia a fost pronuntata de Tribunalul Bucuresti, dar poate fi atacata de procurori. Sorina Pintea scapa de controlul judiciar. Decizia a fost...

- Fost ministru al Sanatații in guvernarile PSD, Sorina Pintea scapa de control judiciar in dosarul de coruptie. Decizia a fost pronuntata de Tribunalul Bucuresti, dar poate fi atacata de procurorii anticoruptie, potrivit Mediafax.Fostul ministru al Sanatatii a fost trimisa in judecata de DNA…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, sa ramana sub control judiciar in dosarul in care a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita.

- Tribunalul Bucuresti a dispus luni revocarea masurii controlului judiciar in cazul fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata de DNA la Curtea de Apel Bucuresti.

- Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita, iese de sub controlul judiciar, a anunțat Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata de DNA la Curtea de Apel Bucuresti.

- Tribunalul Bucuresti a dispus luni revocarea masurii controlului judiciar in cazul fostului ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata de DNA la Curtea de Apel Bucuresti. Pe 30 aprilie, Sorina…

- Sorina Pintea scapa de control judiciar. Decizia apartine magistratilor Tribunalului Bucuresti si poate fi atacata de procurorii DNA. Fostul ministru al Sanatatii a fost trimisa in judecata de DNA pentru luare de mita.Sorina Pintea scapa de control judiciar in dosarul in care a fost trimisa…

- Sorina Pintea, la data faptei manager al Spitalului Judetean de Urgenta 'Dr. Constantin Opris' din Baia Mare, judetul Maramures, a fost trimisa in judecata pentru comiterea infractiunii de luare de mita, in forma continuata (doua acte materiale) la sfarsitul lunii aprilie. Citeste si: Sorina…