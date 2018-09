Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, insotita de dr. Cristian Grasu, secretar de stat participa la Viena, in aceste zile, la Reuniunea informala a ministrilor Sanatatii din cadrul Presedintiei austriece a Consiliului UE. In cadrul reuniunii, ministrul roman al Sanatatii are discutii cu omologii europeni…

- Cetatea Unirii a fost gazda celei de-a VI-a ediții a Zilei Nationale a Ambulantei din Romania, care pentru prima s-a desfașurat in afara Capitalei. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea și secretarul de stat Raed Arafat au fost prezenți la eveniment. 45 de echipaje de Ambulanța din toata tara au fost…

- Romania este pe primul loc in Europa in ceea ce priveste cazurile de rujeola, a spus, miercuri, la Buhusi, in judetul Bacau, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, aceasta exprimandu-si speranta ca medicii de familie vor avea mai mult curaj si vor intra in comunitati, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- S-a trezit in fiecare zi recunoscator pentru zilele pe care le mai are, a luptat, a protestat cu aparatul de oxigen langa el, pentru a-si apara dreptul la viata, iar in cele din urma s-a stins din viața, luni seara, la Institutul Marius Nasta din Capitala.. Totul dupa ce a strans 200.000 de euro.…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, nu poate sa explice de ce a murit Calin Farcaș, tanarul de 29 de ani care aștepta de doi ani un transplant de plamani. Oficialul susține ca Romania are un acord valabil cu Eurotransplant dar marea problema este ca nu se gasesc organe. Sorina Pintea spune ca Farcaș…

- AVC, tratat in toate spitalele judetene de urgenta din 2019 Accidentul vascular cerebral (AVC) va fi tratat de anul viitor în toate spitalele județene din România, a declarat ministrul Sanatații, Sorina Pintea la cea de-a VIII-a ediție a Cursului European de Neuroreabilitare-RoNeuro Brain…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat vineri ca de la 1 ianuarie 2019 fiecare spital judetean de urgenta va avea un centru in care sa fie tratati pacientii cu accident vascular cerebral, informeaza AGERPRES . “Partea de neurologie afecteaza cel mai mult calitatea vietii unor pacienti post traumatic,…

- Stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului UE Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila prezinta, astazi, în plenul reunit al Parlamentului, stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre România în primul…