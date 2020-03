Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, arestata in dosarul in care este acuzata de luare de mita, a fost reintrodusa in arestul Politiei, dupa ce a fost transportata, sub paza, la Spitalul Clinic "Sfanta Maria", pentru investigatii medicale suplimentare, potrivit unor surse judiciare. "Persoana privata de libertate, in baza unui mandat de arestare preventiva, a fost condusa intr-un spital din Bucuresti, din reteaua publica, pentru a primi ingrijiri medicale de specialitate. La acest moment, persoana in cauza a fost reintrodusa in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva", informeaza Biroul…