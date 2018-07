Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc la Constanta vizita de lucru a unei delegatii a Guvernului Romaniei, formata din Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea si Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, in judetul Constanta.Dupa ce reprezentantii Guvernului, alaturi de presedintele Consiliului Judetean Constanta,…

- Mai multe persoane care participau la o nunta, gazduita de o pensiune din Durau, au fost ranite dupa ce s-a rupt balustrada de la terasa unitații. Departamentul pentru Situații de Urgența anunța ca, ”pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție”.…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a inspectat in noaptea de sambata spre duminica zona Bacel, grav afectata de inundatiile din ultimele zile, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Potrivit sursei citate, Raed Arafat a ajuns in judetul Covasna…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov intervine la doua accidente care au avut loc pe raza alocalitații Perșani. pe DN 1. La Baile Perșani, accidentul s-a produs intre doua autoturisme, in care sunt patru victime incarcerate, dintre care doua victime sunt inconștiente, in stop cardio-respiator.…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alta este ranita, in urma unui accident rutier produs joi dimineata pe DN 1 (E68) Brasov – Sibiu, in judetul Brasov. La aceasta ora, traficul este blocat in zona localitatii Beclean. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov,…

- Cateva zeci de copii nascuti in ultimele saptamani la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie din Ploiesti au ramas neimunizati din cauza ca vaccinul impotriva virusului hepatic B lipseste, sustin surse din cadrul spitalului. Informatia a fost confirmata de surse din cadrul Directiei de Sanatate Publica…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, luni, ca dispeceratul integrat SMURD - Ambulanta - ISU din Capitala este aproape finalizat, iar mutarea in noul sediu se va face in maximum zece zile. "Avem o cladire ultramoderna si pot sa spun ca suntem in finalul pregatirilor…