- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, ca secretarul de stat Raed Arafat considera ca la inceputul lunii iulie vor fi semnate toate contractele de livrare a ambulantelor noi la spitalele din tara, iar in acest an vor fi si distribuite. Ministrul sustine ca in criteriul de repartizare…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador considera ca aplicarea noilor prevederi legale cu privire la salarizarea personalului din fonduri publice ii discrimineaza pe angajații Spitalului de Psihiatrie Cronici din Siret. Intr-o interpelare adresata ministrului Sanatații, Sorina Pintea, Angelica ...

- Guvernul urmeaza sa aprobe joi Regulamentul cadru ce reglementeaza conditiile de acordare a sporurilor pentru conditii de munca, in unitatile sanitare si in institutiile din cadrul Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului,…

- In opinia sa, fiecare ministru a facut ce a putut sau ce a prioritizat in momentul in care a ocupat functia. „Nu poti sa iei niste decizii in urma unor analize sumare. De trei saptamani discut despre ce ar trebui sa se intample la Agentia Nationala de Transplant, care este evident ca nu mai…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat azi mai multe decrete printre care și Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT”, anunța Administrația Prezidențiala prin intermediul…

- Presedintele PNL Dolj, Stefan Stoica, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca activitatea de deszapezire a Craiovei dupa ninsoarea de la finalul lunii februarie-inceputul lunii martie a fost tratata cu superficialitate de catre conducerea primariei, iar primarul Mihai Genoiu ezita sa…

- Cum am reusit sa ramanem fara medicamente importante in schemele de tratatment din spitale ? Si acest lucru in timp ce avem cea mai mare crestere economica din Europa? Imunoglobulina este utilizata ca medicament in imunoterapie, in prevenirea si tratamentul bolilor infectioase (tuse convulsiva, hepatita…