Stiri pe aceeasi tema

- In contextul crizei de citostatice, reclamata de pacienti, Ministerul Sanatatii a anuntat, ieri, ca unul dintre medicamentele folosite in tratarea mai multor tipuri de cancer, care lipseste de mai multe luni,...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a fost intrebata, miercuri seara, la Digi 24, despre lipsa de pe piata a medicamentului Cisplatin, necesar bolnavilor de cancer, iar aceasta a precizat ca s-au luat masuri pentru asigurarea acestei denumiri comerciale. "Am identificat cateva medicamente…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca pentru Romania, stat membru UE si NATO, este important sa aiba acces la cele mai recente si mai performante solutii pentru situatii de criza.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. "Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- Vremea devine schimbatoare in urmatoarele doua saptamani. Potrivit meteorologilor, in intervalul 14 – 25 martie 2018 vor fi precipitații semnificative și manifestari ale vremii specifice temperaturilor ridicate. In prima saptamana, vremea se va menține calda pe parcursul primei saptamani de prognoza,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca în maximum doua saptamâni vor veni în România, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmând ca alte doua state, SUA și Italia, sa trimita alte o suta de kilograme.

- Ministerul Sanatatii urmeaza sa centralizeze propunerile privind aprovizionarea cu imunoglobulina primite dupa activarea de catre Romania a Mecanismului european de protectie civila, dar si a celui NATO, a declarat, miercuri, ministrul Sorina Pintea, care a precizat ca SUA au transmis ca au o solutie.Citeste…

- "Sunt 70 de state care au achiesat la sistemul acesta de mecanism si care cauta solutii. Probabil ne vor oferi si solutii. Statele Unite au spus ca au o solutie, dar, repet, le centralizam si vedem", a afirmat Pintea, dupa o intalnire cu reprezentantii celor cinci mari producatori de imunoglobulina…