Sorina Pintea a fost prezenta vineri la Spitalul de Pediatrie din Pitesti, despre care a spus ca este "un exemplu fericit".

"Am ales Spitalul de Pediatrie tocmai pentru a marca Ziua Copilului, nu ca am fi foarte multumiti de ceea ce se intampla pe zona de pediatrie in tara. Pitestiul este, hai sa spunem, un exemplu fericit, insuficient inca dotat si sper ca odata ce vom stabili niste coordonate comune cu domnul presedinte si cu managerul Ministerul Sanatatii sa isi aduca un aport considerabil. Pentru ca asa cum spuneam, pe zona de pediatrie inca nu putem spune ca am ajuns tocmai in Europa.…