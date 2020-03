Stiri pe aceeasi tema

- Pe pagina de Facebook a Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii, aflata in prezent in arest preventiv, a fost publicat un apel la incetarea "umilirii si a torturii" la care este supusa aceasta. Mesajul este semnat de "Echipa Sorinei" si face trimitere si la un miting de sustinere care va avea…

- "Suntem impotriva a tot ceea ce inseamna nerespectarea dreptului la o justiție corecta și nu vrem o țara a carei justiție umilește oameni și le afecteaza starea de sanatate. Justiția sa faca dreptate și atat. Este inuman sa lași un om ce sufera de o boala grava, care ii pune in pericol in fiecare…

- Scandal în PSD din cauza Sorinei Pintea. Eugen Teodorovici îl critica pe Marcel Ciolacu pe un grup intern al social democraților pentru modul în care liderul PSD a reacționat la problemele fostului ministru al Sanatații.Citește continuarea pe Digi24.

- PSD a transmis, miercuri, un mesaj de revolta fata de modul in care a fost filmata Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, marti seara, cand a fost adusa la Spitalul MAI, din arest. Primul care a reactionat a fost presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. "Este revoltator cum pentru unii se…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, scrie intr-o postare pe Facebook, despre cum a fost "umilita" aseara Sorina Pintea si intreaba cine va raspunde pentru asta daca, in final, fostul ministru al Sanatatii va fi achitat la fel ca Orban.

- Senatorul Liviu Marian Pop sustine ca nu a avut si nu are nicio legatura in cazul Sorinei Pintea. Asta dupa ce fiul fostului ministru al Sanatatii, Ionut Pintea, a pomenit numele lui Liviu Pop in cazul flagrantului. “NU am avut si NU am nici o legatura cu situatia nefericita in care se afla colega mea,…

- Procurorii DNA au finalizat perchezitiile in biroul de la Spitalul Judetean Baia Mare al Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii. Perchezitiile s-au desfasurat ca urmare a unui flagrant, dupa cum au confirmat pentru STIRIPESURSE.RO reprezentantii DNA.Ulterior perchezitiei, o masina a DNA…

- Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a dezvaluit ca sufera de dermatomiozita. Aceasta a menționat ca a fost diagnosticata in ultima parte a mandatului sau. „In ultima parte a mandatului am inceput sa ma simt din ce in ce mai rau, dar am crezut ca aceasta stare se datoreaza oboselii. In data…