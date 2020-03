Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea a fost dusa, marți seara, la un spital din București, dupa ce a cerut acest transfer, din Arestul Central, in urma deteriorarii starii sale de sanatate.Pintea a fost umilita de polițiști. Ea a fost dusa, la Policlinica MAI, nu cu o ambulanța, ci cu o mașina de poliție. Fosta…

- Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, a fost suspendata din PSD, ca urmare a unei decizii luate in sedinta informala a Comitetului Executiv National al PSD de marti, 3 martie.Potrivit deciziei, incepand de azi, se suspenda de drept orice membru de partid impotriva caruie este deschisa…

- Fostul ministru al sanatatii Sorina Pintea, aflata in arest preventiv, a cerut duminica seara, prin intermediul avocaților sai, transferul de urgenta la Spitalul Sfanta Maria din Capitala, la un anumit medic. Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, se afla in detentie in arest preventiv, dupa ce…

- Perchezițiile in biroul fostului ministru al Sanatații, Sorina Pintea, in prezent manager al Spitalului din Baia Mare, sunt facute in urma unui flagrant care vizeaza achiziții publice. Surse citate de Antena 3 explica faptul ca procedura prin care s-a ajuns la flagrant a fost una mai putin obisnuita.Astfel,…

- Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, in guvernul Dancila, a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA, din Romania. Pintea este acuzata ca ar fi luat 120.000 de euro mita, in centrul orașului Baia Mare din Romania.

- Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a explicat cum a ajuns sa fie diagnosticata cu dermatomiozita. Deși era ministru al Sanatații in funcție, Pintea a avut de suferit aceleași cazne precum mulți romani, care se duc din doctor in doctor, primesc un tratament greșit și abia intr-un final afla…

- „Fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea a anunțat printr-o postare pe Faceebook ca sufera de „o boala grava autoimuna”, cu care a fost diagnosticata in ultima parte a mandatului sau.

- Fostul ministru al sanatații, Sorina Pintea, a discutat in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, despre situația copiilor care au o tulburare din spectrul autismului, explicand care e ca motivul pentru care numarul medicilor specializați pentru a se ocupa de pacienții cu aceasta patologie este redus."Numarul…