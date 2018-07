Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la deschiderea celei de-a opta editii a Cursului European de Neuroreabilitate - RoNeuro Brain Days, care se desfasoara in aceste zile la Eforie Nord, dr. Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a declarat ca doreste sa infiinteze centre de „stroke“ in fiecare spital judetean. Pana acum, in toata…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat la Targu Mures ca vineri au ajuns 225.000 de doze de vaccin hexavalent, care lipseste de circa doua luni si ca de luni va fi distribuit. "Astazi au intrat 225.000 de doze si de luni va fi distribuit. Noi avem un acord-cadru cu reluarea competitiei anuale.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca vor fi introduse, pe lista medicamentelor compensate si gratuite, alte 19 molecule inovative, urmand ca acestea sa fie aprobate in sedinta de Guvern. In luna martie, au mai fost incluse 16 astfel de molecule.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atentia ca problema mitei din spitale persista, mentionand ca exista unitati medicale in care pacientii inca mai dau medicilor bani in plic, fiind vorba despre un fenoment „intrat in sange".

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, vineri, ca, cel mai probabil, de 1 Iunie, Ziua Copilului, va incepe o campanie de vaccinare door to door impotriva rujeolei. „Proiectul meu de suflet din acest moment este demararea unei campanii de vaccinare door to door in zonele unde imunizarea este la…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca se lucreaza la lista de medicamente de interes strategic, care va fi realizata dupa mai multe criterii. "(...) Lucram acum la lista de medicamente de interes strategic, mai exact acele medicamente necesare pentru asigurarea starii de sanatate…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat miercuri, dupa intalnirea cu sindicalistii, ca va prezenta premierului Viorica Dancila propunerile acestora. ‘Este vorba despre niste propuneri pe care sindicatele le-au facut pentru a rezolva problemele salarizarii din acest an, propuneri pe care o sa le…

- Ministrul sanatații, Sorina Pintea, a declarat, in emisiunea Imperativ, de la Radio Iași, ca in vederea rezolvarii problemelor legate de diminuarea veniturilor pentru anumite categorii salariale, prin limitarea sporurilor, vor fi analizate, la intalnirea de pe 2 mai, toate propunerile. Sorina Pintea…