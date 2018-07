Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de consultanti care a lucrat la Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul Regional de Urgenta (SPU) Iasi a prezentat, vineri, primele informatii legate de sumele necesare unei asemenea investitii. In prezenta ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, specialistii au aratat primele planse si detaliile…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat ca legea transplantului va fi finalizata intr-o luna, precizand ca cele mai mari probleme in aceasta materie, in Romania, se refera la lipsa donatorilor și la dotarea centrelor medicale. Ministrul a facut precizarile dupa ce un barbat de 29 de ani, Calin…

- Parlamentarul clujean Emanuel Ungureanu atrage atentia ca ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a promis în Parlamentul României, în Comisia de Sanatate, în prima zi de mandat ca va sprijini fara rezerve o noua Lege a Transplantului care sa elimine corupția și inechitațile din…

- Coalitia PSD-ALDE a anuntat ca legea salarizarii unitare nu se va schimba, desi foarte multe categorii sociale au reclamat scaderi de salarii si de venituri. Chiar ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus, in mai multe randuri, ca nu se poate intampla acest lucru. In direct la Romania TV, la…

- Acoperirea vaccinala in Romania s-a redus ”dramatic” de la an la an, situandu-se sub sub limita de 95 la suta recomandata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Cu ocazia Saptamanii Europene a Vaccinarii, Ministerul Sanatatii (MS) a transmis un ”mesaj de sustinere ferma a vaccinarii”, iar Sorina…

- In contextul in care in Romania ”rata de vaccinare a scazut dramatic in ultimii ani”, Ministerul Sanatatii doreste sa transmita un ”mesaj de sustinere ferma a vaccinarii”, in Saptamana Europeana a Vaccinarii. “Legea vaccinarii trebuie sa reprezinte o prioritate pentru noi. Avem nevoie de…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit despre importanța stabilirii unui cadru legislativ cu privire la vaccinare. Pintea a precizat ca ministerul iși propune demararea unor campanii de vaccinare in zonele cu focare de rujeola și populație vulnerabila. Ministrul Sanatații a precizat, cu prilejul…