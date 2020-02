Sorina Pintea, fostul ministru al Sănătăţii, diagnosticată cu o boală gravă autoimună Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, scrie pe pagina sa de Facebook: "Viața este imprevizibila! Imediat dupa instalarea mea la Ministerul Sanatații, mai exact pe data de 5 martie 2018, din cauza lipsei imunoglobulinelor, am activat Mecanismul de Protecție Civila al Uniunii Europene. In ultima parte a mandatului am inceput sa ma simt din ce in ce mai rau, dar am crezut ca aceasta stare se datoreaza oboselii. In data de 5 noiembrie 2019 am primit un diagnostic de boala grava autoimuna, urmand imediat tratamentul specific, printre care și cel cu imunoglobuline. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

