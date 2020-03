Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea, aflata in arest preventiv ca urmare acuzatiei de luare de mita, cere transferul la un spital din sistemul public, repectiva Spitalul Sfanta Maria, aformand ca starea de sanatate i s-a agravat.Conform cererii sale, prezentata duminica seara de Antena…

- Cristian Vasilcoiu, consilierul Olguței Vasilescu de la Camera Deputaților, susține ca Victor Costache a lasat spitalele de stat fara bani de salarii. Fostul ministru al Sanatații Sorina Pintea a confirmat informația la Antena3. „Influențele datorate creșterilor de la 1 ianuarie 2020 nu au fost platite.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, la Antena 3, despre implicațiile majore pe care le au asupra sistemului de urgența ordonanțele emise de Guvernul Orban. ”Poate ca cel mai nociv este articolul 111, a carui modificare deschide bugetul de stat catre entitațile comerciale intr-un mod foarte interesant,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, avertizeaza ca ordonanta de urgenta de modificare a legii din domeniul sanatatii care prevede ca spitalele private vor asigura in premiera servicii medicale de urgenta decontate integral de stat „va destabiliza tot sectorul public de urgenta,…

- Facand „trei in unu” din ministerele energiei, economiei și comerțului, guvernul a aruncat in aer direcția de comerț exterior, arata senatorul PSD Ștefan Radu Oprea. Consecința? La semnarea acordului Brexit, Romania nu a fost in stare sa trimita un ministru sa-i apere interesele in relația cu britanicii,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, se arata nedumerit de modul cum se imbolnavesc brusc prefecții, alții de la Casa de Sanatate cand sunt pe cale de a fi dați afara. „De fiecare data cand incerci sa te indrepti impotriva lor pentru ca nu isi fac treaba, intra singuri in concediu medical. Asta e o chestie…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri seara, la Bruxelles, ca a vorbit cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, despre situatia bugetului din Romania, in contextul depasirii deficitului, si i-a prezentat acestuia ”in mod realist” situatia si masurile care vor fi…

- Fostul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Lucian Duța, atrage atenția ca sistemul public de sanatate este la un pas sa fie desființat, facand referire la OUG din aprilie privind coplata.„M-am gandit mult daca are sens sa vorbesc despre ceea ce se intampla in mod real in…