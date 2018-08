"In sase luni de cand am preluat portofoliul Sanatatii am reusit deblocarea situatiei privind constructia spitalelor, astfel incat pe 13 iulie, la Iasi, am prezentat draftul studiului de fezabilitate, care va fi predat ministerului in cursul lunii august, iar cererea de finantare va fi depusa in cursul lunii septembrie la Bruxelles. In 26 iulie am prezentat draftul de spital regional la Cluj. Studiul de fezabilitate va fi predat ministerului in cursul lunii septembrie, iar in cursul lunii octombrie se va depune cererea de finantare pentru acest spital. La Craiova vom prezenta studiul de fezabilitate…