- Sorina Pintea, fost ministru al Sanatații, a ajuns vineri dimineața la Curtea de Apel București, unde urmeaza sa se judece contestația masurii arestarii preventive. Ea a fost adusa fara catuse, dupa scandalul provocat de imaginile cu ea incatusata, iar polițiștii au pastrat o distanța de „discreție”.…

- Curtea de Apel Bucuresti va analiza azi contestatia formulata de Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii, impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti, instanta care a dispus arestarea sa preventiva. Decizia Curtii de Apel Bucuresti va fi definitiva. Contestatia Sorinei Pintea va fi solutionata de…

- "Suntem impotriva a tot ceea ce inseamna nerespectarea dreptului la o justiție corecta și nu vrem o țara a carei justiție umilește oameni și le afecteaza starea de sanatate. Justiția sa faca dreptate și atat. Este inuman sa lași un om ce sufera de o boala grava, care ii pune in pericol in fiecare…

- Liderii PSD au suspendat-o din partid pe Sorina Pintea, arestata preventiv, pentru 30 de zile, fiind suspectata ca a luat mita. Totodata, fostul ministru al Sanatații și-a dat demisia din funcția de manager al Spitalului de Urgența "Dr. Constantin Opris" din Baia Mare.Decizia de suspendare a Sorinei…

- Liderii PSD au suspendat-o, marți, din partid pe fostul ministru al Sanatații, Sorina Pintea. Ei au acceptat propunnerea presedintelui organizatiei din Maramures a PSD.Decizia de suspendare a Sorinei Pintea din Partidul Social Democrat a fost luata, marți, în sedinta informala a Comitetului…

- Tribunalul Bucuresti a admis sambata seara cererea DNA de arestare preventiva a Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii, acuzata de luare de mita.Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti. Stire in curs de actualizare.

