Potrivit instituției, managerul interimar al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, Vasile Pop, a revenit in functie prin dispozitia presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Gabriel Zetea. Potrivit aceleiasi surse, contractul fostului manager al SJU, Sorina Pintea, a incetat la termen, in 16 mai, (in intervalul aprilie - mai acel contract a fost suspendat pentru incapacitate temporara de munca), iar la propunerea Consiliului de Administratie al unitatii medicale, in 21 mai s-a constatat incetarea raporturilor de munca, fapt care a necesitat numirea unui manager-interimar pana…