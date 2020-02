Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea a fost reținuta de DNA pentru 24 de ore. Procurorii cer arestarea pentru 30 de zile a fostului ministru, se arata intr-un comunicat de presa transmis de instituția Anticorupție, sambata dimineața. Procurorii susțin ca suma de 120.000 lei pe care Sorina Pintea ar fi primit-o in flagrant…

