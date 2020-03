Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti au respins, vineri, arestul preventiv pentru Sorina Pintea, care a fost pusa sub control judiciar. Fostul ministru al Sanatații, a fost adusa din arest la instanța, le-a cerut judecatorilor sa o puna in libertate argumentand ca trebuie sa mearga la spital sa se interneze.…

- Judecatorii CAB care au analizat contestatia Sorinei Pintea au stabilit, definitiv, revocarea masurii arestarii preventive a acesteia si ca fostul ministru va fi cercetat in continuare in stare de libertate, dar sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de fapte de luare de mita drept comision…

- Judecatorii CAB care au analizat contestatia Sorinei Pintea au stabilit, definitiv, revocarea masurii arestarii preventive a acesteia si ca fostul ministru va fi cercetat in continuare in stare de libertate, dar sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de fapte de luare de mita drept…

- Ancheta in Politia Romana dupa vizita de aseara a Sorinei Pintea la medic. Ministrul de Interne a cerut controale privind transferul din arest la clinica, iar ministrul Sanatatii spune ca bolnavii arestati nu ar trebui incatusati. Intre timp, Sorina Pintea a primit din nou vizite. Doua ore a stat de…

- Sorina Pintea a fost scoasa din arest pentru un nou control medical. Imaginile cu fostul ministru al Sanatații sunt de-a dreptul dramatice. Cum arata aceasta acum și cu ce haine era imbracata? Era de nerecunoscut! Sorina Pintea, dusa la un nou control medical Sorina Pintea traiește una dintre cele mai…

- Austria a anunțat doua cazuri de coronavirus, la Tirol, potrivit Reuters. Este vorba de doi italieni despre care se presupune ca au fost infectați in Lombardia. Și Croația a anunțat primul caz de pacient infectat cu noul coronavirus. Ministrul croat al Sanatații a declarat ca este vorba despre un tanar…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a declarat ca noi cazuri de infectare cu coronavirusul depistat in China la finalul anului trecut sunt „foarte posibile” in Franta si ca autoritatile sanitare sunt pregatite in cazul unei epidemii, scrie Reuters.Duminica, Varan a afirmat si ca…

- Autoritațile din Romania au luat primele masuri in ceea ce privește prevenirea infectarii cu noul tip de coronavirus ce a aparut in China, la doar o zi dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a emis alerta globala.