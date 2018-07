Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, vineri seara, ca statul roman ar fi trebuit sa depuna mai multe eforturi pentru a deveni membru Eurotransplant, dar și sa reorganizeze, pana acum, Agenția Naționala de Transplant, unde au fost semnalate probleme privind transparența, informeaza Mediafax.

„Poate ca statul roman trebuie sa faca mai mult pentru a intra in Eurotransplant sau in orice organizație, pentru ca sunt mai multe care se ocupa cu asta. 99% din vina - trebuia sa faca mai mult in privința promovarii donarii, sa faca ordine in Agenția Naționala de Transplant, pentru ca,…