Asa se „perpeleste” un candidat inainte de primul tur la prezidentiale, este reacția jurnalistei Sorina Matei pe contul sau de Facebook, dupa ce Rise Project a publicat noi date din ancheta jurnalistica despre proiectele cu fonduri europene gestionate de Grupul pentru Consultanța și Dezvoltare (DCG), firma fondata de președintele USR, Dan Barna și din care a ieșit dupa ce a intrat in politica. Sorina Matei susține ca DNA a redeschis abia saptamana trecuta „dosarul proiectelor lui Barna”, exprimandu-și opinia in final ca acesta va sta in nelucrare sau o sa se inchida dupa ce nu v-a mai interesa…