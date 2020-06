Și-a pus ghetele in cui in 2019. La 43 de ani: „Mai puteam juca, dar am considerat ca a venit vremea sa las locul copiilor”. Iar cuiul l-a batut chiar in vestiarul in care a incalțat pentru prima oara ghetele de fotbal. In vestiarul Moineștiului: „Intr-adevar, aici am inceput, aici am pus punct. Deși, la […] Articolul Sorin Trofin: „Penalty-ul cu Rapid și «barajul» cu Farul, polii carierei mele” apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .