Sorin Supuran a stat mai puțin de doua luni in funcția de director al STPT! Un consiliu de administrație de urgența l-a demis, numindu-l in locul pe Nicu Bitea, pana acum director adjunct. Supuran nu este in Timișoara, fiind plecat in delegație de serviciu. The post Sorin Supuran, demis de la STPT! Nicu Bitea, director plin! appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .